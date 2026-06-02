Утята прилетели в Хабаровск под контролем Россельхознадзора

В аэропорту Хабаровска сегодня было необычно тихое «птичье» прибытие — партия из 1 тысячи суточных утят прошла ветеринарный контроль после авиаперевозки из Башкирии. Птенцы прибыли из селекционно-генетического центра, где выращивают племенной молодняк водоплавающей птицы.

Как уточнили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ещё 22 мая в регион доставили 150 гусят из Владимирской области. Все животные направлены в фермерские хозяйства Хабаровского края и Еврейской автономной области для дальнейшего выращивания и разведения.

Птенцов перевозили в специальных картонных боксах с вентиляцией и выдержанным температурным режимом 20−25 °C — чтобы сохранить их состояние в дороге.

Специалисты провели осмотр и проверили ветеринарные документы. Птица признана здоровой, без повреждений. Родительское стадо также прошло диагностику и вакцинацию.

С начала года в регион под контролем ведомства уже поступило 46,4 тыс. цыплят и 2,9 тыс. утят и гусят — плановое пополнение для хозяйств края.