Утята прилетели в Хабаровск под контролем Россельхознадзора.

В аэропорту Хабаровска сегодня было необычно тихое «птичье» прибытие — партия из 1 тысячи суточных утят прошла ветеринарный контроль после авиаперевозки из Башкирии. Птенцы прибыли из селекционно-генетического центра, где выращивают племенной молодняк водоплавающей птицы.
Как уточнили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, ещё 22 мая в регион доставили 150 гусят из Владимирской области. Все животные направлены в фермерские хозяйства Хабаровского края и Еврейской автономной области для дальнейшего выращивания и разведения.
Птенцов перевозили в специальных картонных боксах с вентиляцией и выдержанным температурным режимом 20−25 °C — чтобы сохранить их состояние в дороге.
Специалисты провели осмотр и проверили ветеринарные документы. Птица признана здоровой, без повреждений. Родительское стадо также прошло диагностику и вакцинацию.
С начала года в регион под контролем ведомства уже поступило 46,4 тыс. цыплят и 2,9 тыс. утят и гусят — плановое пополнение для хозяйств края.