Ребенок ранен при взрыве беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области дрон атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. Пострадал 11-летний мальчик — у ребенка диагностированы множественные осколочные ранения ног. Карета скорой помощи забрала его в детскую областную клиническую больницу. Об этом 2 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Источник: Коммерсантъ

«В результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка», — рассказали в оперштабе.

«В результате детонации в доме повреждены кровля, остекление и внутренняя отделка», — рассказали в оперштабе.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь, в период с 20:00 до 7:00, средства ПВО перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья БПЛА ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 1 июня в Белгородской области беспилотник сдетонировал на остановке общественного транспорта в селе Новая Деревня Белгородского округа. Ранения получили четыре человека. У пострадавших — минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Одного раненого направили на операцию.

