В столице обновили более 230 домов, возведенных в стиле советского неоклассицизма

Работы по обновлению жилых домов в столице, возведенных в стиле советской неоклассики, продолжаются. В этом году они начались в здании по адресу: Большая Филевская улица, дом 21, корпус 4, примечательном своим «бриллиантовым» рустом. Этот семиэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы построен в 1953 году по индивидуальному проекту. Его лаконичные фасады имеют сложную пластику и украшены декоративными элементами. Они выделены рельефной керамической плиткой на уровне с первого по четвертый этаж, прямоугольными и полуциркульными оконными проемами, межэтажными поясами, наличниками, эркером, рустованными углами и порталами. По периметру здания расположен венчающий карниз с дентикулами.