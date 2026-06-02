В столице обновили более 230 домов, возведенных в стиле советского неоклассицизма

Более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Работы по обновлению помогли вернуть им былую величественность и изящество, а каждое восстановленное здание стало новым шагом к сохранению исторического наследия города.
Трехгранные эркеры, наличники и пилястры
В 2024 году привели в порядок жилое здание, расположенное по адресу: улица Академика Павлова, дом 9, корпус 1. Четырехэтажный дом был построен в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Главный его фасад имеет сложную пластику благодаря выступающим трехгранным эркерам, русту, наличникам и пилястрам. Нижний этаж отделен от верхних межэтажным поясом. Балконы поддерживают кронштейны сложного профиля. Завершают здание венчающий карниз и четыре симметрично расположенных аттика с иллюминаторными окнами.
Перед проведением работ, в процессе которых обновили фасад здания и крышу, специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы разработали индивидуальный проект, учитывавший необходимость сохранения сложного архитектурного декора и исторического цвета здания.
Во время приведения в порядок всех фасадных элементов дома на первом этапе выполнили расчистку стен, ремонт штукатурного слоя и расшивку швов. На следующем этапе специалисты нанесли антикоррозийную защиту в зоне балконных плит, восстановили кирпичную кладку и декоративные элементы. В завершение основные поверхности стен фасада окрасили в исторический цвет «красный муравей», а отдельные архитектурные элементы — в классический белый.
После выполнения основного объема работ специалисты отремонтировали входные группы и балконы, а также заменили отливы, навесили новые водосточные трубы и создали новое облицовочное покрытие цоколя. В ходе ремонта крыши восстановили ее деревянный каркас и заменили кровельное покрытие. Кроме того, работы прошли и в чердачном помещении: здесь заменили теплоизолирующий слой и восстановили температурно-влажностный режим, а также устроили ходовой настил.
Лаконичная архитектура и выдержанный декор
В 2025 году капитально отремонтировали дом 42 на Фрунзенской набережной. Девятиэтажное жилое здание в стиле советского неоклассицизма было построено в 1957 году по индивидуальному проекту. Оно является частью комплекса зданий, образующих ансамбль, который спроектировал архитектор Ефим Вулых. Фасад дома лаконичен и имеет небольшое количество декоративных элементов. Единственное архитектурное украшение — межэтажные карнизы, которые представляют собой светло-красные линии на уровне первого, пятого и восьмого этажей. Венчает здание массивный карниз с модульонами.
Специалисты тщательно расчистили и промыли стены здания. Затем отремонтировали штукатурный слой фасада нижних этажей, произвели докомпоновку утраченных элементов керамических блоков и нанесли антигрибковый состав в местах намокания. После подготовки и восстановления конструктива окрасили штукатурный слоя нижней части фасада, а стены из керамических блоков гидрофобизировали.
При выполнении работ по сохранению архитектурных элементов отремонтировали венчающий карниз, восстановили модульоны и портал входной группы.
Кроме того, в доме заменили водосточные трубы, стояки горячего и холодного водоснабжения и систему водоотведения. Привели в порядок также подъезд и отремонтировали балконы.
Сложная пластика с межэтажными поясами
Работы по обновлению жилых домов в столице, возведенных в стиле советской неоклассики, продолжаются. В этом году они начались в здании по адресу: Большая Филевская улица, дом 21, корпус 4, примечательном своим «бриллиантовым» рустом. Этот семиэтажный многоквартирный жилой дом г-образной формы построен в 1953 году по индивидуальному проекту. Его лаконичные фасады имеют сложную пластику и украшены декоративными элементами. Они выделены рельефной керамической плиткой на уровне с первого по четвертый этаж, прямоугольными и полуциркульными оконными проемами, межэтажными поясами, наличниками, эркером, рустованными углами и порталами. По периметру здания расположен венчающий карниз с дентикулами.
Специалисты расчищают и промывают фасад из кирпича и керамического блока, позже его обработают антигрибковым составом. После всех подготовительных мероприятий здание гидрофобизируют для защиты от воздействия атмосферных осадков. Карнизы и пилястры окрасят в исторический цвет «светло-желтая пшеница».
В рамках работ также приведут в порядок входные группы и балконы, отремонтируют откосы и заменят отливы. Кроме того, специалисты навесят на здание новую систему внешнего водостока.
Региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».