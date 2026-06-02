Исследование: За полгода в Калининградской области подорожали таунхаусы

Стоимость такого типа жилья достигла 14,7 млн рублей.

В Калининградской области подорожали таунхаусы. За полгода показатель вырос на 3,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир».

По данным экспертов, средняя стоимость таунхаусов в регионе достигла 14 702 540 рублей. Сильнее всего этот тип жилья подорожал в Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%) и Севастополе (+32,2%). Стоимость таунхаусов снизилась в Красноярском крае (-27,3%), Курской области (-26,2%) и Чувашии (-21,8%).

«Таунхаусы, будучи промежуточным форматом между квартирой и домом, проигрывают тем и другим не только по объёмам ввода, но и по росту цен. В целом по стране за полгода цена таунхауса увеличилась на 2,1%, и средний лот стал стоить 13 779 020 рублей. В пересчёте на квадратный метр стоимость составила 93 624 рубля, увеличившись с декабря 2025 года на 1,9%», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты сообщали, что за год малогабаритное жильё в новостройках Калининграда подорожало на 17,8%. В среднем небольшие «однушки» можно купить за 5,1 миллиона рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
