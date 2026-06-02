В омском парке на аттракционе треснуло основание во время катания людей

В Омске Следственный комитет начал проверку после сообщения о поломке аттракциона в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Информация об инциденте появилась в соцсетях.
По данным, которые проверяют следователи, 1 июня во время катания людей сломалась карусель «Весёлые горки». Сообщалось, что у аттракциона треснуло основание и заискрилась электропроводка.
В СК отметили, что произошедшее могло создать угрозу жизни и здоровью отдыхающих.
Во время проверки следователи установят обстоятельства и причины инцидента. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По итогам проверки примут процессуальное решение.