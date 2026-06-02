«Ургалуголь» задает новые стандарты

В угольной промышленности Дальнего Востока и России произошло событие, которое без преувеличения можно назвать историческим. Коллектив Управления буровзрывных работ (УБВР) АО «Ургалуголь» установил новый мировой рекорд производительности.
За месяц экипаж буровой установки Sunward 250 выполнил колоссальный объем бурения взрывных скважин — 50 948 погонных метров.
Изначальный план на отчетный период предполагал проходку 30 тысяч погонных метров. Для любого профильного предприятия это серьезная и напряженная задача. Тем не менее, итоговый результат превзошел самые смелые ожидания. Норматив оказался перевыполнен почти на 70%. Этот результат не просто превзошел плановый, он установил совершенно новую планку для всей добывающей отрасли.
Достижение такого масштаба не является случайностью или удачным стечением обстоятельств. Это закономерный итог грамотно выстроенной стратегии, в основе которой лежат три ключевых факторов.
Во-первых, технологическая составляющая. Использовавшаяся буровая установка Sunward 250 — это современная, высокопроизводительная машина, способная работать в интенсивном режиме с высокой точностью.
Однако сама по себе техника, даже самая передовая, является лишь инструментом. И второй фактор, он же главный компонент успеха — высочайший профессионализм и мастерство команды. Рекорд стал возможен благодаря людям, которые досконально знают свою технику и умеют использовать ее потенциал. Машинисты и их помощники продемонстрировали подлинное искусство управления: способность чувствовать машину, понимать особенности горной породы, принимать мгновенные и верные решения в процессе работы. Именно их опыт, навыки и высочайшая концентрация позволили поддерживать максимальный темп бурения.
В-третьих, безупречная организация труда и логистика. Руководство УБВР и АО «Ургалуголь» создало условия, при которых экипаж не терял ни минуты драгоценного времени. Это включает в себя своевременную подготовку буровых полигонов, бесперебойное снабжение топливом и расходными материалами, а также эффективную работу сервисных служб, обеспечивающих постоянную техническую готовность установки. Минимизация простоев и создание «зеленого коридора» для работы экипажа стали решающим фактором в достижении феноменального результата.
Чествование триумфаторов состоялось непосредственно на производственной площадке. Генеральный директор акционерного общества Григорий Феофанов лично прибыл на территорию ведения горных работ, чтобы на месте вручить благодарности экипажам. Он подчеркнул значимость момента: «Сегодня на родном предприятии произошло историческое событие — установлен новый мировой рекорд. Это результат высочайшего профессионализма, упорного труда, смелости и самоотдачи каждого из вас. Вы доказали, что нам под силу задавать стандарты для всей мировой индустрии. Искренне благодарю вас за этот колоссальный труд. Желаю не останавливаться на достигнутом, смело смотреть в будущее и ставить новые, еще более амбициозные цели!».
Благодарность от руководства предприятия была объявлена экипажам буровой установки: машинистам Евгению Семененко, Александру Бельскому, Павлу Чи-Юн-Жи, а также их помощникам — Тимуру Шпаркову, Евгению Полушкину, Александру Попову и Алексею Осипову.
Этот рекорд — не просто локальный успех одного предприятия. Он наглядно демонстрирует потенциал всей угольной отрасли России. Высочайший темп подготовки горных пород к выемке, показанный дальневосточниками, является ключом к повышению общей производительности и эффективности добычи.
Стоит отметить, что грандиозный прорыв в буровзрывных работах является частью общей стратегии развития градообразующего предприятия Верхнебуреинского района. АО «Ургалуголь» планомерно трансформируется в один из самых современных добывающих комплексов страны.
Масштаб этих преобразований лично оценил глава Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин, посетивший разрез накануне рекорда. В рамках правительственного визита руководителю региона продемонстрировали ключевые направления дальнейшего развития предприятия. Так, на полигонах уже введена в строй тяжёлая отечественная техника — в частности, флагманский экскаватор УЗТМ-КАРТЭКС ЭКГ-20. Кульминацией же поездки стала демонстрация колоссального массового взрыва двух блоков горной массы с использованием свыше 1500 тонн спецкомпонентов. Примечательно, что и сама взрывчатая смесь производится прямо на промплощадке предприятия, а детонация осуществляется при помощи новейших систем российской разработки.