В ФСБ объяснили, чем грозит обсуждение конфиденциальной информации по мобильным телефонам

ФСБ призвала россиян не обсуждать секретную информацию по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила россиян о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и вблизи них. В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая средства мобильной связи, для прослушивания разговоров.

Обсуждение секретных сведений по телефону или рядом с ним может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам и повлечёт за собой необратимые последствия, предупредили в ФСБ.

Как писал KP.RU, ранее МВД России опубликовало перечень личных данных, которые опасно публиковать в открытом доступе или передавать незнакомцам. В список попали паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, логины и пароли, коды из SMS и push-уведомлений. Также нельзя выкладывать в сеть адреса, информацию о родственниках и ежедневные маршруты передвижения.