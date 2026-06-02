В ФСБ объяснили, чем грозит обсуждение конфиденциальной информации по мобильным телефонам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила россиян о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и вблизи них. В ведомстве подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют современные информационные технологии, включая средства мобильной связи, для прослушивания разговоров.
Обсуждение секретных сведений по телефону или рядом с ним может привести к тому, что содержание переговоров станет известно третьим лицам и повлечёт за собой необратимые последствия, предупредили в ФСБ.
Как писал KP.RU, ранее МВД России опубликовало перечень личных данных, которые опасно публиковать в открытом доступе или передавать незнакомцам. В список попали паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, логины и пароли, коды из SMS и push-уведомлений. Также нельзя выкладывать в сеть адреса, информацию о родственниках и ежедневные маршруты передвижения.