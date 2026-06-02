Больше 3 500 магазинов Красноярского края подключили МАХ для подтверждения возраста и скидок

В Красноярском крае уже больше 3 500 торговых точек могут принимать цифровые идентификаторы в мессенджере MAX. Сервис позволяет подтверждать возраст при покупке товаров с ограничением 18+, а льготным категориям получать положенные по закону скидки. Систему в регионе внедряют с января на всех объектах торговли — от крупных федеральных сетей, до небольших магазинов шаговой доступности. Для удобства жителей во всех многофункциональных центрах и комплексных центрах социального обслуживания, где проходят курсы компьютерной грамотности, организованы консультации, на которых помогут установить приложение, подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» и сформировать цифровой ID. Министерство торговли региона напоминает руководителям торговых объектов, которые еще не подключили сервис: до 1 сентября 2026 года он должен быть доступен во всех магазинах, где продаются товары 18+ или предоставляются скидки льготникам.