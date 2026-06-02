Гульельмо Маркони запатентовал технологию радиосвязи 130 лет назад

В попытках успокоить уязвленную национальную гордость Великобритания, будь она другой страной, могла бы объявить работы Герца вторичными и приписать первенство в открытии радио себе, но и с этим было бы не все так чисто. В 1789—1790-х годах — когда французы еще не казнили короля Людовика XVI — итальянец Луиджи Гальвани заметил, что электрическая искра заставляет лягушачью лапку сокращаться в конвульсиях, если в нее воткнут скальпель, причем касалось это как опытов с электробатареями, так и с молниями. Ученые потом долгие десятилетия использовали отрезанные лягушачьи лапки в качестве лабораторного детектора слабых токов, и при должной изобретательности их наверняка можно было бы превратить в подобие радиоприемника.