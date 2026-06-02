Узаконен приговор экс-главе ВГУ Ендовицкому за взятки и распространение порно

Воронежский облсуд не стал менять приговор бывшему ректору Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому за дачу взятки и распространение порнографии.
Ленинский райсуд Воронежа в декабре 2025 года назначил бывшему главе вуза восемь лет колонии строгого режима с трехмиллионным штрафом и пятилетним запретом на работу, связанную с присуждением ученых степеней. Передававший взятку профессор Юрий Трещевский получил пять лет условно и трехлетний запрет на преподавание.
Суд установил, что Дмитрий Ендовицкий на посту ректора ВГУ передал через Юрия Трещевского 600 тысяч рублей главе диссертационного совета технического университета Наталье Сироткиной за помощь в защите докторской диссертации его супруги Елены Ендовицкой. Кроме того, экс-ректор в 2020—2024 годах в переписке в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) распространил порнографические материалы в отношении 11 лиц.
Защита Дмитрия Ендовицкого оспорила приговор, но облсуд оставил решения первой инстанции в силе.
Ленинский райсуд признал виновной и Наталью Сироткину, а также ее бывшую подчиненную Элину Лубянскую. Им назначены 8,5 и пять лет (с отсрочкой до достижения ее ребенком возраста 14 лет) колонии общего режима. Сироткина также оштрафована на 10 миллионов рублей. Суд установил, что в 2020—2022 годах они получили от 22 соискателей научных степеней за успешные защиты 8,5 миллиона.