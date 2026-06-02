Химик Дорохов объяснил, почему молоко и яйца нельзя хранить в дверце холодильника

Скоропортящиеся продукты, в том числе молоко и яйца, следует размещать на нижних и средних полках холодильника. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, температура внутри холодильника распределяется неравномерно: в нижней части она обычно держится на уровне 1−4 градусов, тогда как на верхних полках и в дверце может достигать 8−12 градусов. При каждом открытии дверцы внутрь поступает теплый воздух, из-за чего температура дополнительно повышается на 5−7 градусов, а компрессору требуется время для восстановления заданного режима.
В связи с этим яйца, молоко, творог и йогурты не рекомендуется хранить в дверце холодильника, поскольку там они портятся значительно быстрее, даже если внешне сохраняют нормальный вид и запах. При повышенной температуре через поры скорлупы внутрь яйца могут проникать бактерии сальмонеллы, а молочные продукты становятся благоприятной средой для развития листерий и стафилококков.
Специалист также рекомендовал хранить сырое мясо, птицу и рыбу исключительно в нижней зоне холодильника отдельно от готовых продуктов. В дверце, по его словам, лучше размещать только закрытые соусы, консервы и бутылки с водой.
— Не забывайте регулярно избавляться от просроченных продуктов, следите за чистотой поверхностей холодильника и за исправностью его работы, — заявил Дорохов в беседе с Lenta.ru.
