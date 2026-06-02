В Омской области наградили матерей и отца за воспитание детей

Среди награждённых — домохозяйки, пенсионерки, санитарка и продавец. У всех в семье от четырёх и более детей.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение, которое опубликовали на официальном портале правовой информации, о награждении жительниц региона медалью «Материнская слава» и жителя области медалью «Отцовская доблесть». Награду получат 17 женщин и один отец за воспитание четырёх и более детей.

В списке награждённых — восемь домохозяек с пятью и более детьми: Оксана Боровская, Анара Джусупова, Ольга Карлюк, Умутжан Омарова, Майраш Сарсембаева, Ольга Станиско, Бибигуль Хакимова и Луиза Энне.

Также медаль получат уборщик служебных помещений детского сада № 50 Сауле Акишева, инспектор по воинскому учёту администрации рабочего посёлка Саргатское Галина Алексеева, самозанятая Александра Ефимова, руководитель группы торговых агентов Юлия Макарова, санитарка палатная Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольга Рахматулина и продавец Снежана Штрикер.

В числе награждённых также указаны пенсионерки Ирина Зубрина, Алмагуль Кистаубаева и Эрна Пуц. У всех из них от пяти и более детей. За воспитание четырёх детей наградили жителя Омской области Серика Сандибекова.