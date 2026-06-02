В Ростовской области продают старую нефтебазу за 15 миллионов рублей

В Ростовской области выставили на продажу бывшую нефтебазу. Предложение размещено на популярном сайте объявлений.
Владелец решил продать 20-летний бизнес по переработке нефтепродуктов и утилизации их отходов. Промышленный объект занимает площадь 1,32 гектара и расположен в Пролетарском районе Ростовской области. На территории расположен железный ангар и специальные емкости для хранения нефтепродуктов.
— Проведены вода, свет, имеется трансформатор на 380 вольт. Так же на базе есть небольшой офис и помещение для рабочего персонала с функционирующей отопительной системой, — говорится в объявлении.
Собственник просит за бывшую нефтебазу 15 миллионов рублей.
