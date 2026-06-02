Июнь подарит жителям Хабаровского края длинные праздничные выходные

Последние длинные выходные ожидают россиян на следующей неделе. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», по случаю празднования Дня России в производственном календаре днями отдыха отмечен период с 12 по 14 июня.
— Предшествовать отдыху будет короткая рабочая неделя. Россиян ожидают четыре трудовых дня — с 8 по 11 июня. К тому же, в предпраздничный день (11 июня) продолжительность работы будет сокращена на один час.
После данных праздничных выходных подобного продолжительного периода отдыха не запланировано. А вот сокращенная неделя будет. Один праздничный выходной предусмотрен 4 ноября (в среду), в день, когда в России отмечается День народного единства.