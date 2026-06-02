СВО
Дроны ударили по белгородскому предприятию в Алексеевке: начался пожар

В Белгородской области атаке со стороны ВСУ подвергся город Алексеевка. При падении фрагментов сбитого БПЛА на территории местного предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование. Пострадавших нет. Об этом 2 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Источник: Коммерсантъ

«Сотрудниками МЧС совместно с добровольной пожарной командой производится ликвидация очага возгорания. Информация о других последствиях уточняется. Все оперативные службы на месте», — добавили в оперштабе.

По данным оперштаба, в 7:57 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА в Шебекинском, Корочанском, Чернянском, Красненском, Новооскольском, Волоконовском, Красногвардейском, Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Ровеньском и Борисовском муниципальных округах, а также Губкинском и Старооскольском городских округах. В 8:06 в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена ракетная опасность.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в Белгородской области дрон атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. Ранен 11-летний мальчик — у ребенка диагностированы множественные осколочные ранения ног.

