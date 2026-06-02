Долги по кредитам спишут волгоградцам, ушедшим с 1 мая на СВО

Эта мера поддержки действует, если судебное решение о взыскании долга по кредиту вступило в силу до 1 мая текущего года. Также если до этой даты был выдан исполнительный документ или возбуждено исполнительное производство. Долги спишут, если они не превышают 10 миллионов рублей. Для этого нужно обратиться в любой рабочий день в ГУ ФССП России по региону или к дежурному приставу на пунктах отбора на военную службу.