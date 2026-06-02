Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: теплая погода без осадков ожидается в Москве во вторник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха плюс 17 — плюс 20», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

«В среду метеоусловия существенно не изменятся, но, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня — плюс 20 — плюс 23 градуса. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами», — добавил он.

По словам специалиста, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9 — плюс 14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.

«Но, а в выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22 — плюс 25 градусов», — подчеркнул Тишковец.