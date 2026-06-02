Эксперт Лоикова: Умение работать с ИИ и Excel может увеличить доход до 40 процентов

Цифровая грамотность, аналитическое мышление и умение работать с искусственным интеллектом (ИИ) и Excel может увеличить доход россиян на 30−40 процентов. Об этом рассказала независимый HR-эксперт и клинический психолог Зулия Лоикова.
— Я часто вижу, что в вакансиях требуют знание ИИ, больших языковых моделей — того же YandexGPT. Умение работать с нейросетями, правильно формировать промты и автоматизировать рутинные задачи — это уже база во многих сферах: от IT и аналитики до финансов и проектного менеджмента, — пояснила она.
По словам специалиста, аналитическая грамотность станет важным преимуществом для офисных сотрудников. Речь идет об уверенной работе с Excel, базами данных и программами для визуализации. Также гуманитарии, социологи и маркетологи могут увеличить свой заработок на 30−40 процентов с помощью умения собирать, обрабатывать и превращать данные в полезные для бизнеса решения, отметила Лоикова. Кроме того, у российских работодателей ценятся базовые навыки программирования, поскольку они помогают грамотно ставить задачи разработчикам и автоматизировать процессы, пишет Lenta.ru.
