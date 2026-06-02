Жители Самарской области будут отдыхать три дня в честь Дня России

Жители Самарской области получат три выходных дня подряд в честь Дня России. Праздник отмечается 12 июня. Об этом сообщает Роструд.
«В этом году в честь Дня России отдыхать будем три дня — с 12 по 14 июня. При этом 11 июня — предпраздничный день, он будет сокращен на один час», — рассказали в ведомстве.
Таким образом, рабочая неделя перед праздником станет короче. В четверг, 11 июня, сотрудники уйдут домой на час раньше. Сами выходные продлятся с пятницы по воскресенье включительно. День России — главный государственный праздник страны.