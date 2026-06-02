США готовы расширить список европейских стран НАТО для размещения ЯО: какие государства могут получить вооружение

FT: США обсуждают расширение списка стран НАТО в Европе для размещение ЯО.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники обсуждают возможность размещения ядерного оружия (ЯО) еще в нескольких европейских странах НАТО. Такое решение даст возможность размещать в странах самолеты двойного назначения, которые способны наносить ядерные удары. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

«Американские чиновники сигнализировали о готовности к дополнительному развертыванию помимо шести стран, уже держащих у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия… Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары», — говорится в публикации.

В первую очередь, утверждают журналисты, речь идет о прибалтийских странах и государствах составляющих так называемый восточный фланг НАТО, включая Польшу. Источники отмечают, что с особым энтузиазмом и активностью в переговоры по размещению ЯО включились страны, граничащие с Россией.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно отслеживает провокационную активность Европейского союза и Североатлантического альянса в военно-ядерной сфере.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о планах Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, передачу ядерного оружия собираются замаскировать под самостоятельную разработку Украины.

