Красноярцам рассказали, как улучшить качество мобильных звонков

Пользоваться VoLTE могут владельцы большинства современных смартфонов, поддерживающих эту функцию. Также на номере должна быть подключена бесплатная технологическая метка «Интернет-звонки». Абоненты МТС могут проверить ее наличие с помощью команды 1116#. Если услуга еще не подключена, пользователю придет SMS с подтверждением подключения. Если метка уже активирована, об этом также сообщат в сообщении. Подключить ее можно и через приложение «Мой МТС» или личный кабинет на сайте оператора.