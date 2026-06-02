Красноярцам рассказали, как улучшить качество мобильных звонков

Жители Красноярского края могут повысить качество мобильной связи с помощью технологии VoLTE, которая позволяет разговаривать через сеть 4G без помех и одновременно пользоваться мобильным интернетом. О возможностях сервиса рассказали в МТС.
Технология VoLTE (Voice over LTE) передает голосовые вызовы через сеть LTE. Благодаря этому пользователи могут во время разговора продолжать пользоваться интернетом: переписываться в мессенджерах, проверять почту или пользоваться онлайн-сервисами.
Как отмечают специалисты, VoLTE особенно полезна в местах с высокой нагрузкой на мобильные сети, например в аэропортах, на вокзалах, стадионах, центральных улицах и в крупных торговых центрах. Кроме того, технология обеспечивает более высокое качество звука по сравнению с обычными звонками через сети 2G и 3G.
Еще одно преимущество — быстрое соединение. Вызов устанавливается примерно за 1,5−2 секунды. При этом стоимость звонков не меняется: хотя технология использует сеть передачи данных, интернет-трафик во время разговора не расходуется и отдельно не оплачивается.
Пользоваться VoLTE могут владельцы большинства современных смартфонов, поддерживающих эту функцию. Также на номере должна быть подключена бесплатная технологическая метка «Интернет-звонки». Абоненты МТС могут проверить ее наличие с помощью команды 1116#. Если услуга еще не подключена, пользователю придет SMS с подтверждением подключения. Если метка уже активирована, об этом также сообщат в сообщении. Подключить ее можно и через приложение «Мой МТС» или личный кабинет на сайте оператора.
После этого необходимо включить функцию VoLTE в настройках смартфона. Обычно нужный пункт находится в разделе мобильной сети или передачи данных, однако его расположение может отличаться в зависимости от модели устройства. На смартфонах Android после активации функции в строке состояния появляется значок VoLTE. На устройствах Apple отдельный индикатор для этой технологии не предусмотрен.
