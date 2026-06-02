Володин: ГД рассматривает 4 законопроекта о защите людей от киберпреступников

Государственная Дума рассматривает дополнительные законопроекты по противодействию киберпреступников.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума рассматривает четыре законопроекта, которые нацелены на дополнительную защиту людей от действий киберпреступников. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, в Госдуме планируют как можно скорее выйти на принятие решений по соответствующему вопросу.

Он напомним, что с 1 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенниками. И по данным МВД, в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, и их число уменьшилось на 12%.

Кроме того, в 2026 году эта тенденция сохраняется, так как размер причиненного ущерба снизился на 19%. Володин отметил, что такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Правительство РФ дополнило второй пакет мер против кибермошенников нововведением. Предлагают разрешить расторгать договор на связь не ранее чем через 90 дней после его оформления.

