Лукашенко изменил правила госрегистрации и ликвидации ИП и юрлиц в Беларуси

Правила госрегистрации и ликвидации ИП и юрлиц меняются в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил правила государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства в понедельник, 1 июня 2026 года, подписал закон «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Закон предусматривает порядок госрегистрации юрлица, которое действует на основании типового устава. При этом необходимость получения юридическим лицом свидетельства о государственной регистрации исключается.

Вместе с тем будет ограничена госрегистрация новых субъектов хозяйствования в отношении ИП и юрлиц, у которых есть задолженность по выплате зарплаты и вознаграждений.

Закон также предусматривает регулирование ситуаций в момент реорганизации юрлиц. Если реорганизация была признана недействительной и компания восстанавливается в прежнем статусе, то в этом случае будет введен институт внешнего управления.

Также закон вносит изменение в ряд нормативных актов — корректируются 6 кодексов и 23 закона. Поправки учитывают обновления гражданского законодательства, а также новые нормы в сфере предпринимательской деятельности.

