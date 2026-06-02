В Воронеже состоялся открытый диалог между губернатором и предпринимателями

На XI воронежском предпринимательском форуме имени Столля традиционно состоялся открытый диалог «Бизнес и власть»: губернатор Александр Гусев ответил на вопросы представителей делового сообщества и других участников. Поговорили о мерах поддержки для предпринимателей, рынке труда и внедрении искусственного интеллекта, а также о туристическом потенциале региона. В течение двух дней на форуме прошло 30 практических сессий, которые объединили в пять тематических направлений — вызовов для местного предпринимательского круга.
От лозунга — к цифрам.
Модерировала пленарное заседание по традиции председатель Общественной палаты Воронежской области и руководитель оргкомитета премии имени Вильгельма Столля Наталия Хван.
«Сильный бизнес — сильный регион» — так организаторы сформулировали главную тему форума в этом году.
— Лозунг не только правильный, но и справедливый. Я действительно убежден, что наш регион сильный, — об этом говорят и цифры. А предприниматели — очень важная часть и экономики, и социальной стабильности региона. Практически 35 процентов всех занятых в области работают в частном секторе или являются самозанятыми. И за последние пять лет мы видим положительную динамику в этом направлении — число таких людей выросло примерно на 24 процента, — отметил в начале встречи Александр Гусев.
Губернатор подчеркнул, что в регионе есть многоуровневая система поддержки различных бизнес-процессов, в том числе связанная с вопросами регулирования и контроля. А областные власти заинтересованы в развитии как крупных игроков на рынке, так и малого и среднего бизнеса. Глава региона заверил, что власти готовы обсуждать и решать любые сложности.
В регионе формируется культура делового взаимодействия, основанная на уважении, открытости и стремлении к развитию.
Вместе с тем, напомнил Александр Гусев, сейчас большую роль играет социальная составляющая бизнеса:
— В стране уже формируется система оценки ответственных компаний по ряду критериев — это экономика, экология и кадры. Это фактически новый подход к рейтинговой оценке бизнеса, и Воронежская область активно участвует в этой работе, являясь одним из регионов-лидеров.
Отдельно он остановился на таком важном направлении, как помощь участникам специальной военной операции. На сегодняшний день более 60 процентов вернувшихся уже трудоустроены — либо на прежние рабочие места, либо на новые.
— Я благодарен вам за то, что поддерживаете наших ребят. Среди ваших сотрудников наверняка есть бойцы СВО. Мы понимаем, что впереди будет массовое возвращение парней, и уже сейчас мы должны выстраивать систему их трудоустройства, адаптации и, возможно, поддержки в открытии собственного дела, — отметил глава региона.
Между тем на законодательном уровне закреплен механизм квотирования рабочих мест для участников СВО. Он начнет действовать с сентября. Речь идет о резервировании порядка одного процента рабочих мест.
Губернатор также выразил надежду, что со временем часть участников СВО придет и в законодательную власть — от муниципального уровня до Госдумы (по итогам выборной кампании прошлого года в Воронежской области депутатами разного уровня стали 59 ветеранов). Что касается предпринимательства, то, по мнению главы региона, массового перехода участников СВО в бизнес ожидать не стоит.
— Мы понимаем, что многим потребуется получение новой профессии или повышение квалификации. Поэтому сейчас активно выстраиваем систему профессионального обучения и переобучения совместно с предприятиями, вузами и образовательными организациями. Эта работа уже ведется, и участники СВО обязательно станут одной из ключевых категорий, на которые она будет ориентирована, — заявил Александр Гусев.
Деловые перспективы.
Многих участников открытого диалога интересовали меры поддержки для молодых предпринимателей и реальные перспективы для талантливой молодежи в регионе.
— В центре «Мой бизнес» можно получить всю необходимую информацию — от грантовой поддержки до льготного кредитования. Есть специальные фонды, прямые финансовые меры поддержки, а также субсидирование процентных ставок. Для социально значимых проектов — детских садов, спортивных объектов — у нас действует механизм предоставления земельных участков без торгов. Что касается талантливой молодежи, то мы стараемся замечать и поддерживать инициативных людей через молодежные организации, отраслевые проекты и другие профильные каналы, — отметил губернатор.
Бурное обсуждение среди участников форума вызвал вопрос о внедрении искусственного интеллекта во многие сферы жизни: может ли ИИ заменить и молодых, и опытных специалистов?
По мнению Александра Гусева, в настоящее время люди переоценивают возможности искусственного интеллекта: это, безусловно, серьезный технологический прорыв, ИИ помогает человеку, но не заменяет его. Доверять важные процессы искусственному интеллекту пока опасно, считает губернатор. Поэтому стоит критично оценивать прогнозы о массовом сокращении рабочих мест из-за внедрения ИИ.
В свете ограничений на доступ к зарубежным технологиям сейчас остро стоит вопрос импортозамещения и технологического суверенитета. Создавать собственные технологии с нуля — долго и затратно. Оптимальный путь — быстро адаптировать и развивать уже существующие решения.
— В этом направлении у нас хорошие показатели в сельском хозяйстве. Мы практически решили вопрос с собственными семенами и генетикой животных. Доля российских семян по ряду культур уже близка к 100 процентам. В таких важных направлениях, как радиоэлектроника и компонентная база, мы рассчитываем выйти на создание собственных чипов и подложек для них. Профильные НИИ и предприятия региона уже работают над этим. Также в области есть компании, которые занимаются созданием промышленных роботов и оборудования для нефтегазовой отрасли. Поэтому во многих направлениях мы уже успешно замещаем импортные решения, — пояснил Александр Гусев.
Сейчас у области появился шанс конкурировать за внутреннего туриста, так как люди стали больше путешествовать по России и интересоваться новыми направлениями. Как в Воронежской области развивать круглогодичный туризм и повышать привлекательность региона?
— Здесь, как мне кажется, есть две ключевые задачи. Первая — качество сервиса. Очень важно, чтобы турист получал именно тот уровень, который ему обещали. Не обязательно везде строить пятизвездочные отели. Даже палаточный лагерь может оставить у человека отличные впечатления. Если мы научимся обеспечивать честный и качественный сервис, люди к нам поедут. Вторая задача — создание комплексных туристических продуктов. Сегодня недостаточно продвигать только одну точку притяжения. Человек не поедет из Москвы на неделю исключительно в Дивногорье. Но если предложить связку из нескольких интересных мест, хорошую логистику и понятную программу на несколько дней, это будет работать. Если мы научимся обеспечивать качественный сервис и удерживать туриста в регионе хотя бы на несколько дней, туризм станет серьезным драйвером экономики, — уверен глава региона.
В завершение Александр Гусев подчеркнул важность подобных встреч, так как «никакие формализованные каналы передачи информации никогда не заменят живого общения».
Прямая речь.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
— Главное конкурентное преимущество региона — предпринимательская инициатива. За последние 15−20 лет это особенно заметно: те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены и предприниматели, со временем превращаются не только в интересные и масштабные проекты, но и существенно расширяют сферу деловой активности. Если вернуться на 15 лет назад, то основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня ситуация совершенно иная. Бизнес активно развивается в туризме, сфере здоровьесбережения и других отраслях, которые раньше не казались очевидно привлекательными с точки зрения инвестиций. И здесь важны не только деньги. Гораздо важнее инициатива, внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но очень важные для развития региона и качества жизни людей проекты. При этом мы видим, что в область активно приходят и внешние инвесторы, прежде всего, крупные компании. Это говорит о том, что нам удалось выстроить эффективную систему поддержки инвестиций и сопровождения проектов. Если раньше регион находился далеко в рейтингах инвестиционного климата, то сейчас Воронежская область уже входит в число лидеров страны.
Справка «РГ».
Форум имени Вильгельма Столля — крупнейший ежегодный предпринимательский форум в Черноземье, который проводится в Воронеже более 10 лет. Мероприятие проходит по тематическим секциям. Также вручается премия имени Вильгельма Столля — престижная бизнес-награда присуждается за заслуги в сфере экономического и социального развития Воронежской области по различным номинациям. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, центра «Мой бизнес» и гражданского собрания «Лидер».
Кто получил премию имени Столля в 2026 году.
«За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» — председатель совета директоров группы компаний «Олимп Здоровья» Наталья Соловьева.
«Бизнес, проверенный временем» — гендиректор растениеводческого АО «Авангард» Евгений Рогозин.
«Успешный молодежный бизнес» — глава крестьянско-фермерского хозяйства Иван Бащев.
«Экорешения и развитие бизнеса» — директор ООО «Инженерно-технический центр “Нефтемаш-инжиниринг” Павел Егоров.
«Успешный семейный бизнес» — гендиректор производителя лакокрасочных материалов ЗАО «АВС-Фарбен» Вадим Ащеулов.
«Бизнес с большим сердцем» — глава производителя медоборудования ООО «Спасилен» Андрей Андреев.
«Креатив в квадрате» — основатель медиаплатформы «Голос спорта», индивидуальный предприниматель Олеся Селезнева.