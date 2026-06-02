В Воронеже состоялся открытый диалог между губернатором и предпринимателями

— Главное конкурентное преимущество региона — предпринимательская инициатива. За последние 15−20 лет это особенно заметно: те смелые решения, которые принимают наши бизнесмены и предприниматели, со временем превращаются не только в интересные и масштабные проекты, но и существенно расширяют сферу деловой активности. Если вернуться на 15 лет назад, то основными направлениями были сельское хозяйство, промышленность и торговля. Сегодня ситуация совершенно иная. Бизнес активно развивается в туризме, сфере здоровьесбережения и других отраслях, которые раньше не казались очевидно привлекательными с точки зрения инвестиций. И здесь важны не только деньги. Гораздо важнее инициатива, внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но очень важные для развития региона и качества жизни людей проекты. При этом мы видим, что в область активно приходят и внешние инвесторы, прежде всего, крупные компании. Это говорит о том, что нам удалось выстроить эффективную систему поддержки инвестиций и сопровождения проектов. Если раньше регион находился далеко в рейтингах инвестиционного климата, то сейчас Воронежская область уже входит в число лидеров страны.