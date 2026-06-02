За первый день лета в Иркутской области обнаружили восемь лесных пожаров

На утро 2 июня действующими остаются три возгорания.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 июня. В Иркутской области в первый день лета пожарные зафиксировали восемь очагов возгорания в лесах региона. Три пожара действуют до сих пор.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, сейчас в Приангарье устраняют огонь в Усть-Илимском районе. Ещё два очага ликвидируют в Нижнеудинском районе. Общая площадь поражения огнём составляет 26 га.

За прошедшие сутки пожары обнаружили и в тот же день ликвидировали на площади 14,9 га: в Заларинском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Удинском, Усть-Илимском районах. В тушении задействовали 151 человека и 46 единиц наземной техники.

Авиамониторинг пожароопасной ситуации вело три борта (общее время налёта 9 часов 30 минут).

Сегодня патрулирование ведут 225 человек в составе 105 групп.

Ранее агентство рассказывало, что за последние три дня мая в Иркутской области ликвидировали восемь лесных пожаров. Площадь поражения 29 мая составила 26 га.