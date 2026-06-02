Свежие следы медведя нашли на Большой Енисейской тропе в районе Водников

31 мая во время пробежки по Большой Енисейской тропе спортсмен Руслан Чумаков обнаружил свежие отпечатки медвежьих лап, сообщают gornovosti.ru.
По словам красноярца, они бежали от Зыково через Чёрную сопку. На 20−25-м километре увидели следы. Судя по всему, медведь прошёл утром незадолго до нас. Он поднимался в гору вдоль ручья, в районе Водников.
На снимках виден крупный отпечаток — размером со ступню взрослого мужчины.
Ранее хищника заметили в Дивногорске, в районе гидроэнергетического техникума имени Бочкина.