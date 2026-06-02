Родственники членов группы Дятлова потребовали новых экспертиз и возбуждения дела

Родственники части участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова, погибших в 1959 году, добиваются проведения новых экспертиз и возбуждения уголовного дела. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой, а также других родственников погибших туристов.
По его словам, в материалах дела отсутствуют химические и гистологические экспертизы, которые обычно являются обязательной частью документов, прилагаемых к актам вскрытия. Как считает адвокат, результаты таких исследований могли бы помочь подтвердить либо опровергнуть существующие версии гибели туристической группы.
Он также сообщил, что родственники погибших намерены добиваться прекращения распространения на федеральных телеканалах версий и предположений о трагедии, которые, по их мнению, не соответствуют действительности.
— По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. (…) Но они не приложены. Значит, они не были проведены, — заявил Черноусов в беседе с ТАСС.
