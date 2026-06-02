Ученые увидели в «леднике Судного дня» угрозу для шести стран

Ледник Туэйтса считается одним из крупнейших в мире. Его ширина составляет около 120 км, толщина — более 2 км. Ледник уже потерял значительную часть своей массы, а его таяние поднимает уровень моря ежегодно на 4,6 мм. В районе залива моря Амундсена, где находится Туэйтс, с 1990-х объем льда, поступающего в океан, вырос более чем вдвое. В СМИ его иногда называют Doomsday Glacier, или «ледник Судного дня».