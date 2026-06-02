Ученые увидели в «леднике Судного дня» угрозу для шести стран

Источник: РБК

Ледник Туэйтса, прозванный «ледником Судного дня» и занимающий площадь, сопоставимую с территорией Великобритании, угрожает отделиться от Антарктиды. Это может привести к проблемам в шести странах, сообщает газета Daily Express.

Морской геофизик британской антарктической службы Роберт Лартер предупредил, что шельфовый ледник, который сдерживает основной массив Туэйтса, может разрушиться уже в этом году.

«Последний участок шельфового ледника вот-вот распадется. Мы точно не знаем, как именно это произойдет, но это точно случится. Его внутренняя структура становится все более хрупкой», — отметил ученый.

Как пишет Daily Express, наибольший удар таяние ледника нанесет по Великобритании, Нидерландам, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивам.

По оценкам ученых, в Туэйтсе сосредоточено столько льда, что его полное таяние способно повысить уровень Мирового океана как минимум на 60 см. Такой подъем уровня моря может привести к масштабным последствиям для прибрежных территорий по всему миру.

Ледник Туэйтса считается одним из крупнейших в мире. Его ширина составляет около 120 км, толщина — более 2 км. Ледник уже потерял значительную часть своей массы, а его таяние поднимает уровень моря ежегодно на 4,6 мм. В районе залива моря Амундсена, где находится Туэйтс, с 1990-х объем льда, поступающего в океан, вырос более чем вдвое. В СМИ его иногда называют Doomsday Glacier, или «ледник Судного дня».

Зловещее прозвище ледник получил не случайно: если его барьерная функция будет нарушена, теплые океанские воды начнут активно воздействовать на Западно-Антарктический ледниковый щит, что может поднять уровень Мирового океана.

По данным директора Института, экологии и географии Сибирского федерального университета Руслана Шарафутдинова, таяние ледника может затронуть и города России, в частности Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону. По его словам, повышение уровня океана даже на 0,3 м сделает непригодной для жизни, например, и около 70% территории Мальдивских островов.

Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
Читать дальше