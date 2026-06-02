Должен ли пенсионер платить налог за землю?

По словам юриста Олега Панкратова, пенсионеры и предпенсионеры освобождены законом от уплаты земельного налога. Но есть нюанс: они не платят государству только за один участок площадью 600 кв. м. А вот если участок, как у вас, больше площадью, то земельный налог собственнику придётся заплатить от кадастровой стоимости площади, которая выходит за рамки 600 кв. м. То есть вам придётся оплачивать налог не за 10, а за 4 сотки земли. Если у льготника несколько земельных участков, льгота будет применяться к тому, у которого большая площадь (по умолчанию).