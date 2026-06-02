Более 60 килограммов продуктов изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярск

За нарушение требований ветеринарного законодательства к административной ответственности привлекли 54 человека.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2026 года в аэропорту Красноярска сотрудники краевого Россельхознадзора проконтролировали 261 международный рейс. Как сообщила пресс-служба ведомства, за месяц из ручной клади и багажа специалисты изъяли более 64 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции, а также меда.

Все товары ввезли с нарушениями ветеринарного законодательства. Опасную продукцию уничтожили в специально оборудованной печи. К административной ответственности привлекли 54 человека.

Кроме того, сотрудники провели ветеринарный контроль и оформили вывоз 10 домашних животных: пяти собак (немецкий шпиц, метис, такса, мальтипу) и пяти кошек (сиамская, британская прямоухая, метис, экзотическая и шаузи). Животные вылетели со своими владельцами в Болгарию, Германию, Италию, Израиль, Кипр, Грецию, Таиланд и Эквадор.

