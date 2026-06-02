«Не сможет быть похожим на Наполеона»: во Франции обвинили Макрона в пиратстве

31 мая Франция задержала в Атлантическом океане танкер Tagor. Операцию по задержанию судна провели Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании. По данным французской стороны, танкер якобы шел из России под ложным флагом. Макрон заявил, что задержание проведено в «строгом соответствии с морским правом». В Кремле сравнили задержание танкера Tagor с пиратством. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна с тем, что задержание судна осуществлялось в якобы полном соответствии с международным правом.