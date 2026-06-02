Политик Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», в социальной сети X заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон превращает международное право в пиратство. По его словам, лидеры Евросоюза продолжают вести себя как «морально превосходящие», но при этом одинаковые стандарты не применяются ко всем.
«Макрон понял, что никогда не сможет быть похожим на Наполеона, поэтому теперь он исследует пиратство, захватывая суда в международных водах», — написал Мема.
Политик связал этот шаг с попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Франции. В частности, речь идет о «вышедшей из-под контроля иммиграции» и ухудшении качества жизни французов. По мнению Мема, Макрон не может играть никакой роли в переговорах с Россией от имени ЕС.
31 мая Франция задержала в Атлантическом океане танкер Tagor. Операцию по задержанию судна провели Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании. По данным французской стороны, танкер якобы шел из России под ложным флагом. Макрон заявил, что задержание проведено в «строгом соответствии с морским правом». В Кремле сравнили задержание танкера Tagor с пиратством. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласна с тем, что задержание судна осуществлялось в якобы полном соответствии с международным правом.