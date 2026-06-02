2 июня нижегородцев ждут отключения света и воды

Временное отсутствие благ цивилизации связано с проведением работ на сетях.

Источник: Живем в Нижнем

Электричество, горячую и холодную воду отключат в ряде домов столицы Приволжья во вторник, 2 июня. Об этом предупредили в городском управлении ГОЧС.

В связи с плановыми работами на объектах ЖКХ в 09:00 холодное водоснабжение приостановят в зданиях с номерами 5, 7, 9 на улице Крановой и 8, 10, 12, 20 на Фибролитовой. Возобновить подачу ресурса коммунальные службы намерены в 21:00.

С 09:30 до 11:00 сегодня не будет горячей воды на Голованова, 3, 5а, 5, 1а, 3а, 7а, 9. А в полдень отключат свет в домах №№ 5, 16, 18, 20, 22, 24 на Чукотской и №№ 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55 на Бекетова. Плановые работы на сетях завершат через три часа.

Напомним, нижегородцев ждет самое длинное рабочее лето.