Главные новости к утру 2 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 июня 2026.
Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим из-за ударов по Ливану
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 1 июня раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Об этом Axios сообщили два американских чиновника. Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. Другой источник сказал, что глава Белого дома был взбешен и кричал.
ВМС Ирана нанесли удар крылатой ракетой по судну США и Израиля
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар крылатой ракетой по американо-израильскому судну MSC Sariska в ответ на атаку США по иранскому судну в Оманском заливе. В заявлении КСИР говорится, что любая агрессия со стороны США в районе Ормузского пролива будет встречена решительным ответом со стороны Ирана.
Вучич заявил об отказе вводить визы для граждан России
Президент Сербии Александр Вучич исключил введение визового режима для граждан Российской Федерации при въезде в страну. «Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva, отвечая на соответствующий вопрос.
В Киеве прогремела серия из восьми взрывов
Серия из восьми взрывов была слышна в Киеве, передает украинское агентство УНИАН. «Восемь подряд взрывов в Киеве», — говорится в сообщении. В ночь на вторник украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в Киеве и ряде других городов Украины.
Мирошник рассказал, сколько жителей России погибли от ударов ВСУ за неделю
Удары Вооруженных сил Украины привели к гибели 35 жителей России за минувшую неделю, более 180 человек получили ранения. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР.