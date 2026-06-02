Главные новости к утру 2 июня 2026 года

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 1 июня раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за эскалацию в Ливане. Об этом Axios сообщили два американских чиновника. Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. Другой источник сказал, что глава Белого дома был взбешен и кричал.