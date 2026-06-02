Велосипедистов Хабаровска пригласили поучаствовать в массовой гонке

Принять участие во Всероссийской массовой велосипедной гонке пригласили хабаровчан. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», отмечать Всемирный день велосипедиста будут на территории арены «Ерофей».
Это будет уже пятая гонка, которая охватывает многие города России, в том числе и в краевой столице она состоится уже не впервые. Так, в прошлом году на старт заезда вышли 250 участников.
Для того, чтобы войти в ряды участвующих в мероприятии велосипедистов желающим необходимо подать заявку до 5 июня. Сделать это можно через Госуслуги. Сама гонка пройдет 6 июня с 12 часов.
— К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для участников в этот день на территории арены «Ерофей» будут доступны дистанции от 500 метров до 5 км, — отметили в региональном министерстве спорта.
Обязательное требование к участникам — наличие собственного велосипеда или беговела (в соответствии со своей возрастной категорией), а также велосипедного шлема.