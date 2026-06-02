Российских чиновников использовали втёмную: ФСБ раскрыла шпионскую схему с телефонами

ФСБ раскрыли масштабную схему установки иностранными спецслужбами шпионского ПО на телефоны высокопоставленных российских чиновников. Программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласную аудио- и видеозапись вблизи. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и задокументирована широкомасштабная акция иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных средствах коммуникации высокопоставленных российских служащих вредоносного программного обеспечения, направленная на получение чувствительной информации», — говорится в сообщении ЦОС.
Под подозрение попали устройства компании Apple. В ФСБ предупредили, что обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам.
В Лаборатории Касперского рассказали принцип действия шпионских программ. Во время атаки на телефон приходило «невидимое» сообщение в iMessage.
«Как только сообщение приходило на телефон, это уже была атака. Это была первая ступень очень сложного взлома устройства. Как только сообщение начинало обрабатываться, вредоносная программа уже запускалась на устройстве. Сообщение сразу же удалялось, поэтому мы говорим, что, по сути, оно было невидимым. И затем несколько очень-очень сложных компонентов, то, что называется эксплойты, то есть это специально подготовленный данный код, который обходит все системы защиты, заражали устройство, полностью получая над ним контроль», — объяснил директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
Отдельные шпионские модули позволяли вести запись даже при отсутствии сети, как только связь восстанавливалась, данные пересылались в центр обработки информации.