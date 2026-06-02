«Они сражались за Родину»: в Красноярске открылась выставка портретов бойцов СВО

Сегодня, 2 июня, в Национальном центре «Россия» состоялось открытие передвижной выставки портретов «Они сражались за Родину».

Основу экспозиции составляют портреты военнослужащих и добровольцев, погибших на СВО. Работы выполнены художником Шамиль Курбанов маслом на холсте. Каждое полотно рассказывает историю бойца, о его боевом пути и полученных наградах.

Особое место в экспозиции занимают пять портретов уроженцев Красноярского края, созданных специально для выставки. Они посвящены погибшим бойцам региона, проявившим мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга.

Открытие началось с торжественного митинга. После официальной части гости смогли в полной мере познакомиться с выставкой и узнать больше о подвигах своих земляков.

Проект реализован Красноярской краевой общественной организацией ветеранов боевых действий «Сибирь» совместно с творческой группой Павел Шабрин при поддержке ветеранских организаций России.

Организаторы отмечают, что главная цель выставки — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и знакомство жителей края с примерами мужества, стойкости и самоотверженного служения Родине.

Фото на главной странице: t.me/mkotyukov.