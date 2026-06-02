В Хабаровске осудили участников ОПГ за разбой и грабежи

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор двум участникам организованной группы, действовавшей по заранее продуманной схеме нападений на людей, — сообщает Суды Хабаровского края.
По данным суда, фигуранты выискивали граждан, предположительно уязвимых и имеющих при себе деньги или доступ к банковским счетам через мобильные телефоны. В состав группы входила женщина-водитель, обеспечивавшая мобильность, а также участник, выполнявший роль исполнителя.
Как установлено, в декабре 2024 года в районе Чернореченского шоссе нападавшие избили потерпевшего, завладели его телефоном и получили доступ к банковским приложениям, после чего перевели 7 тысяч рублей на счёт одного из участников.
В январе 2025 года в районе питомника имени Лукашёва они открыто похитили у мужчины телефон, применив насилие. Позднее, в конце января, группа напала на трёх жителей города, используя гаечный ключ и требуя передачи 10 тысяч рублей. Потерпевшие получили удары, однако денег у них при себе не оказалось.
Суд признал фигурантов виновными. Один из них получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй — 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — сообщает Суды Хабаровского края.
Другие участники группы выделены в отдельное производство. Приговор пока не вступил в законную силу.