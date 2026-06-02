Синоптик рассказал, какая погода ожидается в первый день ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Прохладная погода в Санкт-Петербурге к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду станет солнечной и теплой, затем температура достигнет плюс 23−25 градусов, а дождей почти не будет, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.
«Постепенное улучшение погоды началось в понедельник. Уже 3 июня ожидается 20−22 градуса тепла, 4−5 июня — плюс 23−25 градусов. Солнышко будет появляться обязательно, а дожди будут кратковременными, и их будет очень мало», — рассказал Колесов.
По его словам, также в дни проведения ПМЭФ не ожидается сильного ветра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.