В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя автокооператива

В Комсомольске-на-Амуре вынесен обвинительный приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в апреле 2024 года осуждённый решил сжечь провода в металлическом ведре, засыпал их сухой травой, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Всё это произошло вблизи сухой растительности на территории потребительского автокооператива «Амур-2». Огонь перекинулся на постройки, уничтожив и повредив имущество на сумму более 2,1 миллиона рублей.
Злоумышленник полностью признал вину. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре.
