В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя автокооператива

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в апреле 2024 года осуждённый решил сжечь провода в металлическом ведре, засыпал их сухой травой, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Всё это произошло вблизи сухой растительности на территории потребительского автокооператива «Амур-2». Огонь перекинулся на постройки, уничтожив и повредив имущество на сумму более 2,1 миллиона рублей.