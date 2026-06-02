В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя автокооператива

Мужчина в Комсомольске-на-Амуре получил 5 лет колонии за сожжённое на 2,1 млн рублей имущество.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре вынесен обвинительный приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в апреле 2024 года осуждённый решил сжечь провода в металлическом ведре, засыпал их сухой травой, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Всё это произошло вблизи сухой растительности на территории потребительского автокооператива «Амур-2». Огонь перекинулся на постройки, уничтожив и повредив имущество на сумму более 2,1 миллиона рублей.

Злоумышленник полностью признал вину. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре.

