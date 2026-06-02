МАРТ сказал, обязан ли салон предупреждать о начинающем мастере маникюра

МАРТ сказал, должен ли салон предупредить белорусов о начинающем мастере маникюра. Подробности в эфире программы «Белорусское времечко» озвучила начальник управления защиты прав потребителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
В программу обратилась белоруска, рассказавшая про испорченный маникюр. Женщина написала два отзыва, однако их удалили. Она интересуется, должны ли в салоне предупреждать клиентов, что их обслуживает неопытный (начинающий) мастер.
— Что касается предупреждения о начинающем мастере — такой обязанности нет. Но ответственность за качество услуги полностью лежит на исполнителе (салоне, парикмахерской), — уточняет Инна Гаврильчик.
В случае, если услуга белорусам была оказана некачественно, то они могут предъявлять претензии, требовать компенсации. Она может выражаться в возврате денег, повторном оказании услуги и так далее. Как уточняет начальник управления, это можно делать независимо от того, опытный мастер или нет.
Также Гаврильчик обратила внимание и на удаление негативных отзывов. Подобное, поясняет она, пока не регулируется законодательством. Но данная тема обсуждается и в будущем, вероятно, она будет закреплена, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.
Тем временем проверка прошла в магазинах «Электросила» и «5 элемент».
Кстати, МАРТ выдал предписание медицинскому центру «Лодэ» — вот из-за чего.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.