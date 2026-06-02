В видеоловушку в Ленобласти попал глава семейства барсуков

В Приозерском районе Ленинградской области видеоловушка сняла барсука. А самка уже вторую неделю не выходит из норы: вероятнее всего, она родила малышей, рассказал известный биолог Павел Глазков 2 июня.
Пока по дому хлопочет отец. Барсук расширяет жилище, чтобы малышам не было тесно. На кадрах зверек выкатывал какие-то шары из норы.
Скорее всего, это перемешанные с землей продукты жизнедеятельности самки и детенышей, которым в чистом доме не место. Животные отличаются чистоплотностью: около их норы есть даже туалет — вырытая яма.
Будем и дальше продолжать наблюдение за жизнью этих симпатичных землекопов!