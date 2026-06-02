Программисты столкнулись с проблемами в разработке из-за ограничений VPN-трафика

Ограничения VPN-трафика в России сказались на разработчиках софта, рассказали «Ъ» в нескольких ИТ-компаниях. В первую очередь проблемы касаются инструментов, связанных с решениями open source (открытого кода) и международной разработкой, уточнили в ГК Softline. Это репозитории кода, системы управления его версиями, библиотеки, а также среды разработки с облачными компонентами.
Решения на базе open source в отечественной ИТ-отрасли наиболее популярны. Как сказали «Ъ» эксперты, в продуктах молодых вендоров, уже находящихся в реестре Минцифры, доля open source может доходить до 50−90%. Трудности подключения носят двойственный характер: с одной стороны, это блокировки внутри страны, с другой — блокировки для российских компаний и пользователей со стороны зарубежных игроков. Для разработчиков это означает дополнительные сложности и трудозатраты, связанные с пересборкой и обновлениями ПО, пояснили в ГК «КОРУС Консалтинг».
Попытки блокировок ряда стандартных протоколов для создания виртуальных частных сетей и защищенного доступа к ресурсам нарушают нормальную работу сети, создавая проблемы для добросовестных пользователей, подчеркивают в ассоциации «Руссофт». «Системный характер сбои приобрели с февраля—марта. Совпало с несколькими волнами ограничений популярных VPN-сервисов, когда стало очевидно, что корпоративные туннели попадают под блокировки по тем же критериям, что и пользовательские», — добавил специалист отдела исследовательских разработок ИТ-компании «Стахановец» Алексей Миронов.
В Роскомнадзоре «Ъ» ответили, что доступ к зарубежным ресурсам с использованием необходимых российским организациям протоколов VPN предоставляется по техническим заявкам этих организаций.
