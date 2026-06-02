Казахстанцев стало больше — названа точная численность населения

Население страны продолжает расти. По состоянию на 1 мая 2026 года в стране проживало 20 562 993 человека (на 1 апреля казахстанцев насчитывалось 20 547 909). С начала года общий прирост населения составил 63 171 человек, в том числе естественный — 57 178, миграция — 5993.
Число жителей в городах выросло и составило 13 153 726 (на 1 апреля — 13 137 950), а вот сельское население сократилось, составив 7 409 267 человек (на 1 апреля — 7 409 959).
Продолжает расти население крупных мегаполисов страны. Так, в Алматы, который лидирует по численности проживающих в нем людей, население на 1 мая 2026 года официально составило 2 362 463 человек (на 1 апреля — 2 359 052). Далее идет Астана — 1 668 750 человек (на 1 апреля — 1 662 755), в Шымкенте насчитали 1 305 620 человек.
Самым населенным регионом страны остается Туркестанская область — 2 149 205 человек. Самой малонаселенной остается область Улытау — 219 049 жителей.
1 июня 2026 года в Бюро национальной статистики рассказали, сколько в Казахстане живет детей.