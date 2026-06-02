Казахстанцев стало больше — названа точная численность населения

Продолжает расти население крупных мегаполисов страны. Так, в Алматы, который лидирует по численности проживающих в нем людей, население на 1 мая 2026 года официально составило 2 362 463 человек (на 1 апреля — 2 359 052). Далее идет Астана — 1 668 750 человек (на 1 апреля — 1 662 755), в Шымкенте насчитали 1 305 620 человек.