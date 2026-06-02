Почти тысяча юных спортсменов Красноярского края отправятся в летние лагеря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Этим летом около 1000 воспитанников спортивных школ региона проведут каникулы в оздоровительных лагерях. Для ребят подготовлена программа тренировок и восстановительных занятий в условиях летнего отдыха.
Спортивные смены пройдут на базе лагерей «Родничок», «КрасЭйр» и «Лесной» в Красноярске, «Чемпион», «СОЦ Тесь» и «Елочка» в Минусинском округе, «Серебряный бор» в Идринско-Краснотуранском округе, а также «Горный» в Железногорске и «Журавленок» в Шушенском округе.
«Летние лагеря для юных спортсменов являются неотъемлемой частью тренировочного процесса, который не должен прерываться, — отметил министр спорта Красноярского края Алексей Маслов. — В лагере тренировки проходят в комфортных условиях — на природе, на свежем воздухе. Это возможность не только сохранить физическую форму во время каникул, но и усовершенствовать мастерство под руководством опытных тренеров».
Например, в лагере «Родничок» за лето отдохнут около 300 юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта, включая футбол, гимнастику, регби и баскетбол. Для ребят организованы четыре сезона со 2 июня по 30 августа.
Для участников смен организуют тренировки, встречи с известными спортсменами, образовательные и профилактические мероприятия, а также занятия с психологами, рассказали в краевом минспорте.