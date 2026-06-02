Терапевт Иванова объяснила, как можно похудеть с помощью кофе

Терапевт Анна Иванова поделилась с NEWS.ru информацией о том, что утренний кофе без сахара может стать эффективным инструментом для снижения веса. По её словам, этот напиток активизирует метаболические процессы, которые способствуют сжиганию калорий даже в состоянии покоя.
Недавно проведённые исследования подтвердили, что кофе без подсластителей не только помогает проснуться, но и способствует уменьшению жировых отложений, а также снижает риск развития диабета второго типа. Учёные выяснили, что при правильном употреблении этот напиток может заменить некоторые популярные препараты для контроля веса.
Механизм действия кофе связан с несколькими физиологическими процессами. Во-первых, кофеин стимулирует термогенез — процесс выработки тепла организмом. Это приводит к увеличению расхода энергии, часть которой поступает из жировых запасов, ускоряя их расщепление. Для того чтобы кофе выполнял свою жиросжигающую функцию, важно употреблять его без сахара и других калорийных добавок. Подсластители, сиропы, мёд и жирные сливки могут нейтрализовать положительный эффект напитка, подчеркнула Иванова.
Кроме того, кофеин улучшает чувствительность клеток к инсулину, что является важным фактором в профилактике диабета второго типа. Это означает, что сахар из крови усваивается более эффективно, не накапливаясь и не вызывая резких скачков уровня глюкозы.
Также стоит отметить, что кофе помогает снизить чувство голода. Одна или две чашки напитка, выпитые утром, могут подавить аппетит, что способствует уменьшению количества перекусов в течение дня.