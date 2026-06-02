Развожаев назвал дату продажи бензина в Севастополе без ограничений

Бензин в Севастополе появится в свободной продаже 3 июня, сообщил глава региона Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».
«Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно», — написал губернатор после оперативного совещания.
Он отметил, что во вторник, 2 июня, продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 будет осуществляться только по талонам и на ТЭС и на АТАНе.
Ограничения губернатор назвал временной мерой. «В течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду», — добавил Развожаев.
Сложности с поставками топлива в Севастополь, вероятно, сохранятся в течение месяца, заявил накануне Развожаев на совещании регионального правительства.
По его словам, власти будут наращивать объемы доставки. Топливо для города уже закуплено в достаточном количестве, запас сформирован на полтора месяца, отметил губернатор.
В Севастополе 22 мая ограничивали продажу бензина на АЗС сети ТЭС до 20 л в одни руки. По данным «Крым 24», 29 мая на заправках временно отсутствовал бензин АИ-92 и АИ-95.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 31 мая бензин АИ-95 в республике будут отпускать в приоритетном порядке коммунальному и общественному транспорту, а также по талонам без ограничения объема. На АЗС АТАН и ТЭС продажа АИ-95 будет идти только по талонам. Срок нормализации ситуации он оценил в 30 дней.
В Севастополе затем ввели схожие меры. В регионе сохраняется лимит продажи 20 л, также ограничена продажа топлива в канистры. Развожаев назвал меры вынужденными и необходимыми для справедливого распределения запасов.
Трудности с поставками он объяснил усилением мер безопасности и оптимизацией логистических маршрутов.
Минэнерго ранее заявило, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой, а запасы светлых нефтепродуктов достаточны. Среди принятых мер ведомство назвало временный запрет на экспорт бензина и ограничения на вывоз дизельного топлива для непроизводителей.
В Кремле также не увидели рисков для обеспечения страны топливом.
