В Амурске небо раскрасят воздушные змеи в День города и России

Горожан приглашают на конкурс «Цветной Амурск» с семейными командами и призами.

В Хабаровском крае 12 июня на набережной Амура в Амурске небо наполнится движением и цветом — в День города и России здесь запустят воздушных змеев, — сообщает администрация городского поселения «Город Амурск».

Конкурс воздушных змеев «Цветной Амурск» будет посвящён 68-й годовщине города.

Участниками станут семейные и образовательные команды — родители и дети, бабушки и внуки, школьники и педагоги. Главное условие — воздушный змей должен быть сделан своими руками, хотя в общем запуске смогут подняться и покупные конструкции.

Организаторы отмечают: на конкурс ждут самые разные модели — от простых плоских до сложных многоплоскостных конструкций. Особое внимание жюри будет уделять не только тому, как высоко взлетит змей, но и его внешнему виду, дизайну и оригинальности.

Среди номинаций — «Самый летящий», «Самый свободный», «Творческий полет», «Не одними крыльями» за самый длинный хвост, а также приз зрительских симпатий. Отдельно выделена номинация для змеев в форме амурского аиста — символа города.

Заявки на участие принимаются до 10 июня по электронной почте, а сам праздник завершится общим запуском воздушных змеев и награждением победителей.