Накануне, в День защиты детей, в Красноярске заложили новую традицию. Глава города Сергей Верещагин посетил 6-й роддом и вручил молодым мамам памятный подарок — «Набор первых» для новорожденных. [caption id= «attachment_368205» align= «aligncenter» width= «1280»] Семья Снегирёвых получила набор из рук главы города как раз в день выписки из роддома первенца Александра[/caption] Это знак внимания и заботы. Как отец четверых детей, уверен, что все из набора пригодится. Надеюсь, что сегодняшний старт этого доброго дела превратится в хорошую традицию нашего Красноярска, станет пусть и небольшим, но вкладом в поддержку материнства и детства, — поделился Серг​ей Верещагин, добавив, что инициативу поддержал губернатор Михаил Котюков. В набор входит сумка-рюкзак со всем необходимым в первые месяцы жизни малыша: комплект на выписку с одеялом и распашонками, первая зубная щетка, прорезыватель для зубов, поильник, уголок для купания, слюнявчик. Сумка будет продолжать служить родителям и, когда ребенок подрастет. В ней удобно носить с собой бутылочки и все необходимое для прогулок. В мэрии уточнили, что состав набора определялся после консультаций с опытными мамами Красноярска. Также в сумку добавили памятную фоторамку с добрым пожеланием от главы города: всегда и во всём быть первым! Наборы получили все мамы, встретившие 1 июня в роддомах — почти 200 человек. Теперь такой подарок при выписке будут вручать каждой жительнице Красноярска.