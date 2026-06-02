Адвоката из Новочеркасска будут судить за попытку мошенничества

В Новочеркасске в суд передано дело в отношении адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Согласно версии следствия, в текущем году подозреваемый сообщил гражданину, который являлся потерпевшим по уголовному делу, что сможет ускорить ход расследования уголовного дела. Адвокат пытался получить от мужчины 300 тыс. руб.

«Мужчина намеревался в дальнейшем распорядиться денежными средствами по собственному усмотрению, однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан», — говорится в сообщении.