Снимающий с раковых клеток «плащ-невидимку» препарат может уменьшить опухоль на 30%

Новое исследование показало, что «умный» препарат, который снимает с раковых клеток «плащ-невидимку», может уменьшить опухоль на 30%. Экспериментальная таблетка дает обнадеживающие результаты у пациентов с наиболее распространенными в мире формами заболеваний.
Результаты первых испытаний показали, что «умный» препарат, который не дает раковым клеткам «прятаться» от лечения, может уменьшить количество опухолей как минимум на 30% при шести наиболее распространенных формах заболевания в мире, пишет британское издание The Guardian.
Хотя иммунотерапевтические методы лечения улучшают показатели выживаемости многих пациентов, их эффективность может снижаться, когда опухолевые клетки прячутся, а затем распространяются.
Исследователи из Оксфорда разработали препарат, предназначенный для предотвращения того, чтобы раковые клетки скрывались от иммунной системы, что позволяет иммунотерапевтическим методам выявлять и уничтожать их.
В ходе исследования, проведенного в Великобритании, Франции, Испании и Австралии, 83 пациента с раком шейки матки, мочевого пузыря, печени, кишечника, легких или головы и шеи получали экспериментальный препарат GRWD5769 наряду с иммунотерапевтическим лечением джемиплимабом.
Исследователи, возглавляемые фондом Christie NHS foundation trust в Манчестере, Англия, обнаружили, что опухоли уменьшились у 26 пациентов. У 15 из них опухоль уменьшилась как минимум на 30%, пишет The Guardian.
Все участники ранее не реагировали на лечение, и у большинства из них не оставалось выбора, когда они присоединились к исследованию. Важно отметить, что иммунотерапия не сработала или перестала работать.
Умный препарат смог снять «плащ-невидимку» с опухолевых клеток, предоставив им доступ к частям иммунной системы, которые борются с инфекциями и болезнями. Это позволило иммунотерапии джемиплимабом точно определить и уничтожить рак, отмечает The Guardian.
Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии в Чикаго, крупнейшей в мире конференции по борьбе с раком.
Было показано, что GRWD5769 уменьшает опухоли при всех шести типах рака, включенных в исследование. Препарат остановил прогрессирование заболевания как минимум на шесть месяцев у 18% пациенток с раком шейки матки, 32% — с раком печени, 36% — с раком мочевого пузыря, 38% — с раком шеи и головы, а также более чем у половины пациентов с раком кишечника (51%) и легких (55%). больные раком.
Результаты исследования 1-й фазы были представлены на конференции его главным исследователем, профессором Фионой Тислтуэйт, врачом-онкологом-консультантом и медицинским директором центра клинических исследований Кристи.
Комментируя для The Guardian в Чикаго, Фиона Тислтуэйт сказала: «Для препарата, который выпускается в виде таблеток, это очень впечатляет. Это только начало, и нам нужны дальнейшие исследования, но это новый препарат с новым механизмом действия, который, несомненно, помогает иммунотерапии работать более эффективно».
Таблетки, которые можно принимать дома, были разработаны компанией Greywolf Therapeutics из Оксфорда и хорошо переносятся пациентами. Судебное разбирательство продолжается, и планируется более масштабное исследование.
Иммунотерапия использует Т-клетки — клетки иммунной системы, которые борются с инфекциями и болезнями, — для поиска и уничтожения рака. Хотя она произвела революцию в лечении рака, примерно у двух третей пациентов она заканчивается неудачей. Это связано с тем, что иммунотерапия борется, когда опухоли скрываются от иммунной системы, поясняет The Guardian.
Опухоли могут ускользать от иммунной системы, манипулируя ферментом под названием ERAP1 (аминопептидаза 1 эндоплазматического ретикулума). Изменяя этот фермент, раковые клетки могут скрываться от Т-клеток пациента.
GRWD5769 решает эту проблему, ингибируя ERAP1. Это, по сути, снимает с рака маску невидимости и делает опухолевые клетки видимыми для Т-клеток, которые ранее не могли их обнаружить, продолжает The Guardian.
«Иммунотерапия изменила наши методы лечения рака, но число людей, которым она может помочь, по-прежнему относительно невелико, — рассказывает Фиона Тислтуэйт. — Что меня привлекает в этом исследовании, так это сочетание того, что мы наблюдаем — убедительные доказательства эффективности шести типов опухолей, которые показали высокую устойчивость к иммунотерапии с очень небольшим количеством побочных эффектов. Это необычно на такой ранней стадии, когда мы обычно просто смотрим, насколько это безопасно. Предстоит проделать еще много работы, прежде чем он поступит в клинику, но то, что совершенно новый препарат показал такие результаты на столь ранних стадиях — и при таком количестве различных видов рака, которые трудно поддаются лечению, — вселяет в меня неподдельный оптимизм».
Ведущий исследователь исследования в Великобритании профессор Стефан Симеонидес, врач-онколог-консультант Эдинбургского онкологического центра и профессор экспериментальной медицины рака в Институте генетики и рака Эдинбургского университета, находит первые результаты «захватывающими». «Это фантастика, что мы смогли довести этот многообещающий новый подход к иммунотерапии до клинических испытаний и увидеть пользу для наших пациентов», — сказал он.
Ведущий научный сотрудник Cancer Research UK, доктор Сэмюэл Годфри, который не принимал участия в исследовании, комментирует: «Иммунотерапия изменила методы лечения некоторых видов рака, но пока она эффективна не для всех. Это исследование, по-видимому, показывает, как этот новый препарат может сделать иммунотерапию более эффективной, в том числе в некоторых случаях, когда ранее иммунотерапия не давала результатов. Необычно видеть такие результаты у пациентов, чьи раковые заболевания уже перестали поддаваться лечению, особенно при нескольких трудноизлечимых типах рака, поэтому эти результаты обнадеживают. Однако это исследование все еще находится на ранней стадии, и потребуются более масштабные испытания, чтобы определить, может ли этот подход принести долгосрочную пользу пациентам».